Мусави: трусливое убийство генерала Солеймани было явным нарушением устава ООН

Убийство генерала Солеймани, героя борьбы с терроризмом в нашем регионе, было «произвольным убийством» и явным нарушением устава ООН», - написал он в Twitter.

«Соединенные Штаты несут ответственность за этот отвратительный акт, и они не могут обелить его словесными нападками на Организацию Объединенных Наций. Мы не забываем и не прощаем», - добавил он.

44-я сессия Совета ООН по правам человека в Женеве в четверг осудила внесудебные и произвольные действия правительства США, в том числе мученическую смерть генерала Касема Солеймани, командующего силами Кудса Корпуса стражей исламской революции.