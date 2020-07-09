9 июл. 2020 г., 21:38
Journalist ID: 2388
News Code: 83850243
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Мусави: трусливое убийство генерала Солеймани было явным нарушением устава ООН

Мусави: трусливое убийство генерала Солеймани было явным нарушением устава ООН

Тегеран, 9 июля, ИРНА - Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал убийство генерала Солеймани трусливым актом Соединенных Штатов, заявив, что Иран не забывает и не прощает этого преступления.

Убийство генерала Солеймани, героя борьбы с терроризмом в нашем регионе, было «произвольным убийством» и явным нарушением устава ООН», - написал он в Twitter.

«Соединенные Штаты несут ответственность за этот отвратительный акт, и они не могут обелить его словесными нападками на Организацию Объединенных Наций. Мы не забываем и не прощаем», - добавил он.

44-я сессия Совета ООН по правам человека в Женеве в четверг осудила внесудебные и произвольные действия правительства США, в том числе мученическую смерть генерала Касема Солеймани, командующего силами Кудса Корпуса стражей исламской революции.

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