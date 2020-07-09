Посол Ирана назвал бюрократию препятствием для осуществления совместных проектов с Россией

Об этом Казем Джалали заявил на заседании рабочей группы по энергетике Совместной комиссии Ирана и России, в которой приняли участие заместители министров нефти и энергетики Ирана и заместитель министра энергетики России.

Ссылаясь на волю и серьезность президентов двух стран в отношении развития экономических свзяей, Джалали сказал: «Отношения между Ираном и Россией стабильны и основаны на фактах».

По его словам, отношения между двумя странами хорошо развивались в политической, оборонной, и военной областях, но экономические и культурные отношения не развивались наряду с политическими отношениями между двумя странами, в то время как развитие этих отношений будет поддерживать политические отношения.

В этой видеоконференции, которая проводилась сегодня, эксперты двух стран рассмотрели процесс сотрудничества в различных областях энергетики.