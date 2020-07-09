9 июл. 2020 г., 18:06
Journalist ID: 2388
News Code: 83850148
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Посольство Ирана: Тегеран никогда не оставлял вопросы украинской стороны без ответа

Посольство Ирана: Тегеран никогда не оставлял вопросы украинской стороны без ответа

Москва, 9 июля, ИРНА - Посольство Исламской Республики Иран в столице Украины, Киеве, отреагировало на заявления некоторых украинских чиновников о том, что иранская сторона не оставила никаких комментариев украинской стороны без ответа.

«Эти ответы были предоставлены либо в форме официальных заявлений, либо в ходе официальных встреч иранских официальных лиц с послом Украины в Тегеране и встреч посла Исламской Республики Иран с украинскими властями», - говорится в сообщении.

«Исламская Республика Иран всегда заявляла о своей готовности вести переговоры с украинской стороной в соответствии с применимыми международными правилами и в последние месяцы предоставила исчерпывающий текст украинской стороне, которая до сих пор оставалась без ответа», - указывается там.

Согласно заявлению, иранская сторона заявила о готовности начать переговоры между двумя странами в украинском посольстве в Тегеране вчера после 20 июля, и теперь Тегеран ждет предполагаемой даты украинской стороны.

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