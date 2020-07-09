9 июл. 2020 г., 17:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83850144
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В Иране за сутки умер 221 пациентов с коронавирусом

В Иране за сутки умер 221 пациентов с коронавирусом

Тегеран, 9 июля, ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 250 458, летальных исходов — на 12 305, зафиксированы 212 176 случаев выздоровления. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2079 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 250458 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 200 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умер уже 221 человек.

По словам Лари, зафиксированы 212 176 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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