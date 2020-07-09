Иран добьётся эффективного лечения пациентов с коронавирусом

Он отметил, что Иран и 35 других стран в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) провели исследования, чтобы выяснить эффективное лекарство для борьбы с коронавирусом.

"По итогам исследования, гидроксихлорохин и хлорелла, которые применялись для пациентов с ВИЧ, не эффективны для лечения COVID-19", добавил он, отметив, что страны добились трех лекарства, помогающие лечению пациентов с коронавирусом.

Малек-Заде отметил, что такие лекарства помогают уменьшать смертность от коронавируса в больницах.

Напомним, каждые 10 минуты умирает от коронавируса 1 иранец. Более 250 тыс. иранцев в настоящее время заразили коронавирусом, 12 305 из которых умерли от этой болезни.



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