Мощность производства стали удвоилась за 7 лет, заявил Рухани

Рухани в рамках национальной кампании "Производство, продолжение надежды" сегодня в режиме видеоконференции открыл крупные промышленные и минеральные проекты. Объем инвестиции таких проектов оценивается более 5880 млрд. туманов.
По его словам, рост производства в стране показывает, что иранский народ активно работают, несмотря на санкции, давления и иностранные заговоры.
Он также сообщил, что производство нефтехимической продукции также увеличилось на 7% в первом квартале текущего года. Производство автомобильных шин на 31%, алюминиевых слитков на 32%, цемента на 10,5%, сырой стали 5,5% и в 12 промышленных отраслей увеличились в первом квартале.
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Тегеран, 9 июля, ИРНА - Мощность производства губчатого железа, стали, окатыша и железорудного концентрата удвоилась за последние 7 лет, заявил президент Ирана Хасан Рухани после открытия национальных проектов в провинциях Систан и Белуджистан, Фарс и Исфахан.
Рухани в рамках национальной кампании "Производство, продолжение надежды" сегодня в режиме видеоконференции открыл крупные промышленные и минеральные проекты. Объем инвестиции таких проектов оценивается более 5880 млрд. туманов.
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