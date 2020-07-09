Калибаф: предотвращение жестких санкций должно быть в центре внимания законодательства

Мохаммад Бакер Калибаф подчеркнул важность роли ассамблей-членов и того, как взаимодействует законодательная система, и отметил: «Мы должны рассмотреть и поддержать «парламентскую экономическую дипломатию» и ее роль в содействии экономическому процветанию среди членов парламентов Азии, и в этом отношении есть два предложения».

«Во-первых, секретариат Азиатской парламентской ассамблеи должен представить всеобъемлющий отчет о потенциальной роли и возможностях азиатских парламентов в сближении торгово-экономических горизонтов стран и парламентов и увеличении их взаимозависимости. Во-вторых, основным направлением парламентского законодательства в посткоронакризисний период должно быть обеспечение и развитие правовых рамок, поиск решений для развития, облегчение и ускорение экономических отношений и поддержка двусторонних и многосторонних соглашений, создание механизмов поддержки и стимулирования и поддержка формирования новых структур в новых рамках, предотвращение любых ограничений или незаконных ориентаций, таких как жесткие санкции, которые препятствуют расширению экономических отношений. Это ускоряется, когда наша политика и коллективные подходы находятся на правильном пути», - добавил он.

Спикер также подчеркнул, что в этой ситуации дипломатия и парламентское сотрудничество важнее, чем когда-нибудь, и парламентские ассамблеи несут большую ответственность при этом. «Мы считаем, что, используя такие возможности в рамках многосторонних парламентских взаимодействий, четкие сообщения могут быть переданы международному сообществу и странам, а также правительствам. С другой стороны, благодаря расширению возможностей и разыгрыванию ролей этих сообществ с другими влиятельными институтами, негативные последствия коронавируса могут быть уменьшены», - продолжил он.

«Во время распространения этого опасного вируса, несмотря на давление со стороны международных организаций с целью отменить или уменьшить экономические санкции США против стран, включая Иран, политика США по оказанию максимального давления в контексте коронакризиса - против наций - продолжает расти. Борьба с этим опасным вирусом и коллективные усилия сделали его несколько трудным. Соответственно, крайне важно, чтобы бесчеловечный акт Соединенных Штатов был решительно осужден», - подчеркнул он.

Он также выразил надежду, что встреча станет важным шагом в содействии достижению целей Азиатского форума и солидарности и укреплению парламентского сотрудничества между членами в предотвращении распространения COVID-19 и восстановлении экономики азиатского региона в этих особых обстоятельствах.