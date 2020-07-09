Сборная Ирана по мини-футболу заняла первое место в Азии

Тегеран, 7 июля, ИРНА – При увеличении добычи газа в первом квартале текущего иранского 1399 года (21 марта – 20 июня) на 2,2%, в Иране мощность добычи природного газа превысила 1 млрд. куб. м в сутки. Об этом заявил директор по координации и надзору за производством Национальной газовой компании Ирана Масуд Зарудиан.