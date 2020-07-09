Сборная Ирана по мини-футболу заняла первое место в Азии

Веб-сайт «Futsal World Ranking» объявил сегодня в четверг о новом рейтинге национальных сборных мира по мини-футболу.
В этом рейтинге сборная Ирана по-прежнему занимает шестое место в мире и первое в Азии с 1603 очками.
Тегеран, 9 июля, ИРНА - Новый рейтинг национальных команд по мини-футболу был объявлен сайтом «Futsal World Ranking», согласно которму сборная Ирана по-прежнему занимает первое место в Азии, как и в предыдущие месяцы.
Веб-сайт «Futsal World Ranking» объявил сегодня в четверг о новом рейтинге национальных сборных мира по мини-футболу.
В этом рейтинге сборная Ирана по-прежнему занимает шестое место в мире и первое в Азии с 1603 очками.
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