9 июл. 2020 г., 13:21
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News Code: 83849583
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Сборная Ирана по мини-футболу заняла первое место в Азии

Сборная Ирана по мини-футболу заняла первое место в Азии

Тегеран, 9 июля, ИРНА - Новый рейтинг национальных команд по мини-футболу был объявлен сайтом «Futsal World Ranking», согласно которму сборная Ирана по-прежнему занимает первое место в Азии, как и в предыдущие месяцы.

Веб-сайт «Futsal World Ranking» объявил сегодня в четверг о новом рейтинге национальных сборных мира по мини-футболу.

В этом рейтинге сборная Ирана по-прежнему занимает шестое место в мире и первое в Азии с 1603 очками.

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