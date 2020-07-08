9 июл. 2020 г., 00:00
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News Code: 83849353
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Иран успешно показал себя в мероприятии Всемирной туристской организации " Food Tastes "

Иран успешно показал себя в мероприятии Всемирной туристской организации " Food Tastes "

Тегеран, 8 июля, ИРНА - Генеральный директор по туризму, маркетингу и рекламе Министерства наследия, туризма и ремесел Мохаммад Гасеми сказал, что успешное присутствие Ирана в рекламной кампании «Food Tastes», организованной Всемирной туристской организацией, оживляет мечту о путешествии путем еды и кухнии.

«Гастрономия является одной из туристических подкатегорий, в которой рассматривается основная мотивация для туристических путешествий и опыт новых блюд в пункте назначения. Этот тип туризма фактически являлся хранителем культурного наследия принимающей страны (продовольственное наследие), и благодаря этому он также предоставляет возможности в различных областях. Это обеспечивает занятость, особенно в сельской местности», - отметил он.

«Соответственно, Всемирная туристская организация (ЮНВТО) в рамках кампании «Travel Tomorrow» призвала государства-члены подготовить и представить клипы, представляющие их традиционную кухню, в рамках своих заявленных стандартов и правил», - добавил он.

«При участии частного сектора заместитель мы подготовили короткометражный фильм о том, как приготовить одно из традиционных блюд нашей страны. Этот короткометражный фильм, который был принят на веб-сайте Всемирной туристской организации после выполнения условий и критериев и загружен по адресу www.unwto.org/Asian_cuisine, представляет собой прекрасную возможность представить различные разделы иранской культуры, такие как архитектура, обложка ручной работы, традиционная музыка, традиционные инструменты и оборудование для приготовления пищи миру», указал он.

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