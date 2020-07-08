Ирана успешно показал себя в мероприятии Всемирной туристской организации " Food Tastes "

«Гастрономия является одной из туристических подкатегорий, в которой рассматривается основная мотивация для туристических путешествий и опыт новых блюд в пункте назначения. Этот тип туризма фактически являлся хранителем культурного наследия принимающей страны (продовольственное наследие), и благодаря этому он также предоставляет возможности в различных областях. Это обеспечивает занятость, особенно в сельской местности», - отметил он.

«Соответственно, Всемирная туристская организация (ЮНВТО) в рамках кампании «Travel Tomorrow» призвала государства-члены подготовить и представить клипы, представляющие их традиционную кухню, в рамках своих заявленных стандартов и правил», - добавил он.

«При участии частного сектора заместитель мы подготовили короткометражный фильм о том, как приготовить одно из традиционных блюд нашей страны. Этот короткометражный фильм, который был принят на веб-сайте Всемирной туристской организации после выполнения условий и критериев и загружен по адресу www.unwto.org/Asian_cuisine, представляет собой прекрасную возможность представить различные разделы иранской культуры, такие как архитектура, обложка ручной работы, традиционная музыка, традиционные инструменты и оборудование для приготовления пищи миру», указал он.