Иран и Сирия подписали соглашение о военном сотрудничестве

Всеобъемлющее соглашение между Тегераном и Дамаском о сотрудничестве в военной области, в частности, предусматривает укрепление связей в военной области, в сфере безопасности и усиление постоянной координации между сторонами.

Переговоры между министром обороны Сирии и начальником генштаба ВС Ирана, предварявшие церемонию подписания военного соглашения, касались ситуации в Сирии, а также необходимости вывода всех иностранных войск, незаконно находящихся на сирийской территории.

Комментируя подписанный договор, Багери заявил, что в рамках соглашения Иран будет укреплять сирийские системы противовоздушной обороны. "Нынешнее соглашение усиливает решимость Ирана и Сирии и намерение тесного сотрудничества перед лицом давления США", подчеркнул он.