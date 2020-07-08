8 июл. 2020 г., 18:14
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News Code: 83849160
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Политическая воля руководства Ирана и Китая направлена на развитие стратегических отношений

Политическая воля руководства Ирана и Китая направлена на развитие стратегических отношений

Тегеран, 8 июля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави опроверг слухи о стратегическом соглашении Ирана и Китая, подчеркнув важность укрепления сотрудничества Тегерана и Пекина как глобальным экономическим игроком.

"В соответствии с соглашением 2016 года между президентами Исламской республики Иран и Китайской народной республики, изложенным в Статье VI коммюнике во время визита достопочтенного председателя КНР в Тегеран, обе страны недвусмысленно выразили свою политическую решимость развивать и углублять отношения стратегически и приняли решение разработать всеобъемлющую 25-летнюю дорожную карту развития отношений между двумя странами, которая станет основой для последовательного и всестороннего расширения политических и экономических отношений между Ираном и Китаем в предстоящие годы", сказал Мусави.
"Предварительный проект документа был подготовлен при участии специализированных учреждений из двух стран и в настоящее время находится на стадии переговоров. Естественно, после завершения переговоров документ будет представлен представителям народа в парламенте для проведения юридических процедур", добавил дипломат
«Соблюдение национальных интересов Ирана было единственным руководящим принципом для министерства иностранных дел при разработке стратегического документа, и переговоры были проведены с предельной тщательностью и скрупулезностью. Народ Ирана вскоре увидит его результаты, если будет на то воля Божья»,
При этом он назвал нелепыми утверждения об аренде Китаем иранских островов в Персидском заливе, монополии Китая на покупку иранской нефти по сниженным ценам и размещения вооруженных сил Китая в Иране, заявив, что такие слухи даже не заслуживают отрицания.

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