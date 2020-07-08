Иностранные журналисты призвали к отмене санкций США против Ирана

46 журналистов иностранных СМИ призвали оказать давление на США для освобождения замороженных иранских активов в целях обеспечения лекарства, продуктов питания и необходимых оборудований.

"В такой ситуации правительства и страны мира не должны молча наблюдать за тем, как иранский народ сталкивается с коронавирусом с пустыми руками, и не чувствовать никакой ответственности за облегчение страданий 82 миллионов иранцев, говорится в письме журналистов.

Журналисты назвали санкции США в отношении Ирана, в первую очередь, человеческими, поскольку они игнорируют все человеческие ценности в таких обстоятельствах", написали журналисты.

Напомним, каждые 10 минуты умирает от коронавируса 1 иранец. 247 тыс. иранцев в настоящее время заразили коронавирусом, 12 тыс. из которых умерли от этой болезни.

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