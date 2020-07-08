46 журналистов иностранных СМИ призвали оказать давление на США для освобождения замороженных иранских активов в целях обеспечения лекарства, продуктов питания и необходимых оборудований.
"В такой ситуации правительства и страны мира не должны молча наблюдать за тем, как иранский народ сталкивается с коронавирусом с пустыми руками, и не чувствовать никакой ответственности за облегчение страданий 82 миллионов иранцев, говорится в письме журналистов.
Журналисты назвали санкции США в отношении Ирана, в первую очередь, человеческими, поскольку они игнорируют все человеческие ценности в таких обстоятельствах", написали журналисты.
Напомним, каждые 10 минуты умирает от коронавируса 1 иранец. 247 тыс. иранцев в настоящее время заразили коронавирусом, 12 тыс. из которых умерли от этой болезни.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
Тегеран, 8 июля, ИРНА – Ряд журналистов и писателей иностранных СМИ в письме к главам стран-членов СБ ООН выступили против продолжения жестких санкций США в отношении Ирана на фоне коронавируса.
46 журналистов иностранных СМИ призвали оказать давление на США для освобождения замороженных иранских активов в целях обеспечения лекарства, продуктов питания и необходимых оборудований.
-
Иран занимает 5-е место в мире по публикации научных статей в области традиционной медицины
Тегеран, 8 июля. ИРНА — В период с 2011 по 2018 годы Иран занял пятое место в мире по публикации…
-
Иностранные журналисты призвали к отмене санкций США против Ирана
Тегеран, 8 июля, ИРНА – Ряд журналистов и писателей иностранных СМИ в письме к главам стран-членов…
-
Пчеловодство в иранском Ардебиле
Пчеловоды вывозят ранней весной пчел в предгорья и горы Сабалан в провинции Ардебиль на северо-запад…
-
Иранский фильм получил приз на международном кинофестивале в Софии
Тегеран, 8 июля. ИРНА — Иранский художественный фильм «Ялда, ночь прощения» (Yalda, a Night…
-
Иранцы ежегодно покупают 2 млн. карат декоративных камней
Тегеран, 8 июля, ИРНА – Замминистра промышленности, рудников и торговли Ирана Ходадад Гарибпур сообщ…
-
Объем экспорта изделий кустарного промысла Ирана составил 527 миллионов долларов в прошлом году
Тегеран, 7 июля, ИРНА - Ссылаясь на прошлогодние проблемы, такие как наводнения и распространение…
-
Иранские исследователи придумали новый метод для модернизации цементного 3D-принтера
Тегеран, 7 июля, ИРНА - Исследователи из Научно-исследовательского центра наноматериалов строительно…
-
Академическое сотрудничество является одной из главных осей ирано-российских отношений: бывший посол
Тегеран, 7 июля, ИРНА - Бывший посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что Академическое сотрудниче…
-
В научном сотрудничестве между Ираном и Россией не будет никаких нарушений: министр науки
Тегеран, 7 июля, ИРНА - Министр науки, исследований и технологий Мансур Голами заявил, что…
-
Иран готов к долгосрочному сотрудничеству со всеми странами на основе взаимного уважения
Тегеран, 7 июля, ИРНА – Во вторник официальный представитель правительства Али Рабии объявил…
Your Comment