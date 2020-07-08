8 июл. 2020 г., 14:19
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News Code: 83848861
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Иностранные журналисты призвали к отмене санкций США против Ирана

Иностранные журналисты призвали к отмене санкций США против Ирана

Тегеран, 8 июля, ИРНА – Ряд журналистов и писателей иностранных СМИ в письме к главам стран-членов СБ ООН выступили против продолжения жестких санкций США в отношении Ирана на фоне коронавируса.

46 журналистов иностранных СМИ призвали оказать давление на США для освобождения замороженных иранских активов в целях обеспечения лекарства, продуктов питания и необходимых оборудований.
"В такой ситуации правительства и страны мира не должны молча наблюдать за тем, как иранский народ сталкивается с коронавирусом с пустыми руками, и не чувствовать никакой ответственности за облегчение страданий 82 миллионов иранцев, говорится в письме журналистов.
Журналисты назвали санкции США в отношении Ирана, в первую очередь, человеческими, поскольку они игнорируют все человеческие ценности в таких обстоятельствах", написали журналисты. 
Напомним, каждые 10 минуты умирает от коронавируса 1 иранец. 247 тыс. иранцев в настоящее время заразили коронавирусом, 12 тыс. из которых умерли от этой болезни.
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