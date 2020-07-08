Иранцы ежегодно покупают 2 млн. карат декоративных камней

Ожидается, что число сотрудников в этой области достигнет 500 тыс. к иранскому 1405 году и 65 тыс. к 1410 году.
Гарибпур назвал развитие рынка внутри и вне страны, поправки в законы, услуг на экспорт с нулевым НДС и предотвращение контрабанды драгоценных камней актами иранского правительства в целях упрощения экспорта драгоценных камней.
По его словам, объем мировой торговли драгоценных и полудрагоценных камней составил более 1000 млрд. долларов. Эксперты считают долю Ирана в этом рынке 0,05%.
Иран является одной из 10 ведущих горнодобывающих стран мира, и исследования показывают, что в стране насчитывается более 250 видов драгоценных камней, включая рубины, бирюзы, опалы и изумруды.
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Тегеран, 8 июля, ИРНА – Замминистра промышленности, рудников и торговли Ирана Ходадад Гарибпур сообщил, что иранцы ежегодно покупают 2 млн. карат (400 тыс. грамм) декоративных камней. Один карат равная 0,2 грамма.
Ожидается, что число сотрудников в этой области достигнет 500 тыс. к иранскому 1405 году и 65 тыс. к 1410 году.
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