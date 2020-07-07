Объем экспорта изделий кустарного промысла Ирана составил 527 миллионов долларов в прошлом году

«Несмотря на то, что в прошлом году мы столкнулись с такими проблемами, как наводнения и распространение коронавирусом, нам удалось экспортировать изделия кустарного промысла на 527 миллионов долларов, из которых 254 миллиона долларов составляют официальный таможенный экспорт, а 273 миллиона долларов – челночная торговля», - сказал он.