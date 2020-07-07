8 июл. 2020 г., 00:14
Journalist ID: 2388
News Code: 83848114
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Объем экспорта изделий кустарного промысла Ирана составил 527 миллионов долларов в прошлом году

Объем экспорта изделий кустарного промысла Ирана составил 527 миллионов долларов в прошлом году

Тегеран, 7 июля, ИРНА - Ссылаясь на прошлогодние проблемы, такие как наводнения и распространение коронавируса, заместитель министра ремесел Пуя Махмудиян объявил об экспорте в 5,272 млн. долларов США ремесленных изделий.

«Несмотря на то, что в прошлом году мы столкнулись с такими проблемами, как наводнения и распространение коронавирусом, нам удалось экспортировать изделия кустарного промысла на 527 миллионов долларов, из которых 254 миллиона долларов составляют официальный таможенный экспорт, а 273 миллиона долларов – челночная торговля», - сказал он.

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