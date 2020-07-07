Иранские исследователи придумали новый метод для модернизации цементного 3D-принтера

Некоторые эксперты считают 3D-печать одной из самых важных технологий в будущем и считают, что она заменит многие из современных методов. Любая страна, которая намеревается не заниматься индустриализацией в будущем, должна твердо установить основы этой науки.

Исследователи из Центра исследований в области нанонауки при Научно-технологическом университете Ирана в сотрудничестве с исследователями из Университета Райса в США провели международное исследование. Исследование проводилось в сотрудничестве с университетами из США и Австралии. В этом исследовании иранским исследователям удалось представить новую технику индукции в 3D-печати для цемента.

Исследование было опубликовано в журнале ACS Nano Американского химического общества. Ожидается, что результаты этого исследования приведут к разработке методов 3D-печати в области строительства.