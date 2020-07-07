7 июл. 2020 г., 22:59
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Иранские исследователи придумали новый метод для модернизации цементного 3D-принтера

Иранские исследователи придумали новый метод для модернизации цементного 3D-принтера

Тегеран, 7 июля, ИРНА - Исследователи из Научно-исследовательского центра наноматериалов строительного факультета Научно-технологического университета Ирана предложили новую индуктивную технику, которая является новым и эффективным методом в области трехмерной печати, улучшая его применение в области строительства.

Некоторые эксперты считают 3D-печать одной из самых важных технологий в будущем и считают, что она заменит многие из современных методов. Любая страна, которая намеревается не заниматься индустриализацией в будущем, должна твердо установить основы этой науки.

Исследователи из Центра исследований в области нанонауки при Научно-технологическом университете Ирана в сотрудничестве с исследователями из Университета Райса в США провели международное исследование. Исследование проводилось в сотрудничестве с университетами из США и Австралии. В этом исследовании иранским исследователям удалось представить новую технику индукции в 3D-печати для цемента.

Исследование было опубликовано в журнале ACS Nano Американского химического общества. Ожидается, что результаты этого исследования приведут к разработке методов 3D-печати в области строительства.

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