7 июл. 2020 г., 21:58
Journalist ID: 2388
News Code: 83848048
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Академическое сотрудничество является одной из главных осей ирано-российских отношений: бывший посол

Академическое сотрудничество является одной из главных осей ирано-российских отношений: бывший посол

Тегеран, 7 июля, ИРНА - Бывший посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что Академическое сотрудничество является одной из главных осей ирано-российских отношений. Эти отношения между научными кругами и элитой по своей сути важны и помогают понять две страны.

Мехди Санаи во вторник на встрече ректоров университетов Ирана и России, которая состоялась виртуально в Тегеранском университете, заявил, что прошло пять лет с момента создания Союза университетов Ирана и России. Необходимо оценить меморандумы и документы, которые были подписаны.

«Союз добился больших успехов, но продолжение и интенсификация его работы требуют переоценки. Некоторые университеты были более активными, и сильные стороны должны были быть подчеркнуты», - сказал он.

«Несмотря на коронавирусный кризис, и несмотря на все трудности, которые созданы, он обеспечил почву для образования. Многочисленные вебинары показывают, что иногда общение облегчается, а стоимость проезда, проживания и формальностей экономится», - указал он.

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