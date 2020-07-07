Академическое сотрудничество является одной из главных осей ирано-российских отношений: бывший посол

Мехди Санаи во вторник на встрече ректоров университетов Ирана и России, которая состоялась виртуально в Тегеранском университете, заявил, что прошло пять лет с момента создания Союза университетов Ирана и России. Необходимо оценить меморандумы и документы, которые были подписаны.

«Союз добился больших успехов, но продолжение и интенсификация его работы требуют переоценки. Некоторые университеты были более активными, и сильные стороны должны были быть подчеркнуты», - сказал он.

«Несмотря на коронавирусный кризис, и несмотря на все трудности, которые созданы, он обеспечил почву для образования. Многочисленные вебинары показывают, что иногда общение облегчается, а стоимость проезда, проживания и формальностей экономится», - указал он.