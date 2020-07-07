В научном сотрудничестве между Ираном и Россией не будет никаких нарушений: министр науки

«Сотрудничество между Ираном и Россией, особенно научное сотрудничество, очень важно для устойчивого развития и процветания знаний для увеличения научных работ и знаний в стране и регионе», - отметил он.

«В последние годы мы стали свидетелями хороших научно-исследовательских отношений между двумя странами, и есть хорошие возможности для расширения этого сотрудничества», - сказал он.

«Свободный доступ для преподавателей и исследователей в регионе к знаниям, полученным в каждой стране, развитие информации и легкий доступ на региональном и международном уровне, аккредитация документов университетов-партнеров и создание соответствующих протоколов, развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в киберпространстве, передача управленческого опыта и решения для развития академической экономики могут обеспечить почву для стремительного сотрудничества», - пояснил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian