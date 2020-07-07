Иран: Мы готовы к долгосрочному сотрудничеству со всеми странами на основе взаимного уважения

На своей еженедельной встрече с журналистами в Тегеране Рабии сослался на долгосрочный план сотрудничества между Ираном и Китаем и сказал: «Мы готовы повторить опыт долгосрочных контрактов».

В то же время Раби напомнил, что Иран кроме сионистского режима, который имеет не характер правительства, а также тех, кто вводит санкции, не имеет ограничений на сотрудничество со странами.

«Идея соглашения о сотрудничестве с Китаем была озвучена шаг за шагом с момента его создания и будет объявлена ​​одновременно с окончательной доработкой этого соглашения», - отметил он.

«Исламская Республика Иран, основанная на фиксированных принципах, никогда не ставит себя перед неизбежным выбором между «этим и тем» или «Западом и Востоком»», - добавил он.

«Сотрудничество Ирана со странами является многосторонним и всеобъемлющим, за ним следует сбалансированная, независимая и свободная внешняя политика», - продолжил он.

По его словам, «25-летний план сотрудничества между Ираном и Китаем, который представляет интерес для Лидера, был разработан на основе этого подхода и является дорожной картой для долгосрочного сотрудничества между двумя странами».

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