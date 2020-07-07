Укрепление политического и экономического взаимодействия между Тегераном и Баку в сроке Рухани

За последние шесть лет президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани совершил три официальных поездки в Азербайджанскую Республику. Эти поездки и достигнутые договоренности дали значительный импульс политическим отношениям между Баку и Тегераном, а также привели к реализации важных совместных экономических проектов между двумя странами.

В течение этого периода президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил три официальных визита в Исламскую Республику Иран по приглашению Рухани, и лидеры двух стран также провели семь встреч в форме международных и региональных встреч.

В интервью ИРНА азербайджанский политолог Эльшан Манафов, ссылаясь на исторические, культурные и духовные общности между народом Ирана и Азербайджанской Республикой, сказал, что эти общности являются прочными связями для укрепления отношений между двумя соседними странами.

«В настоящее время решимость лидеров Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран развивать отношения между двумя странами еще больше развивает торгово-экономическое сотрудничество, и в результате Иран в настоящее время является одним из 10 основных торговых партнеров Азербайджанской Республики», - сказал он.

Старший научный сотрудник отдела Политика и экономика Ирана Института Востоковедения НАН Азербайджана Салех Досталиев, сослался на трехсторонние встречи президентов Ирана, Азербайджана и России. Он назвал трехсторонние встречи президентов Ирана, Азербайджана и России, четырехсторонние переговоры министров иностранных дел Ирана, Азербайджана, Турции и Грузии яркими примерами расширения региональных взаимодействий.

За последние 28 лет после обретения независимости Азербайджанской Республики между страной и Исламской Республикой Иран было подписано 188 документов о сотрудничестве, из которых 41 подписан только за последние шесть лет.

Официальные источники Азербайджанской Республики заявили, что общий объем инвестиций иранских компаний в экономику Азербайджанской Республики составляет 3 млрд 400 млн. долларов. Кроме того, более тысячи иранских компаний были зарегистрированы для работы в областях промышленности, строительства, услуг, телекоммуникаций, транспорта и сельского хозяйства в этой стране.