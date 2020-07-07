Постпред РФ прокомментировал утверждения Госдепартамента США об эмбарго на поставки оружия в Иран

Ранее Госдепартамент США написал он в Twitter, что Организация Объединенных Наций поддерживает ограничения на отправку оружия в Иран в течение последних 13 лет. Проект резолюции, распространенный Соединенными Штатами в Совете Безопасности, продлевает эмбарго на оружие в Иран на неопределенный срок, и санкции не следует отменять до тех пор, пока Иран не проявит уверенность в своем поведении.

«Приведет ли это действие к более ответственной и менее дестабилизирующей политике США по отправке оружия на Ближний Восток, в которую входят ошеломляющие астрономические цифры?», написал постпред в Twitter.

Поскольку в октябре истекает срок действия эмбарго на поставки оружия в Иран, что является одним из плодов пятилетнего перерыва ядреной сделки, Соединенные Штаты все еще пытаются доказать, что они могут продолжать осуществлять сдлеку, даже если они вышли из нее. Недавно госсекретарь США Майк Помпео объявил, что обсуждал этот вопрос с Генеральным секретарем ООН. Позиция, которую Иран и некоторые другие члены ядреной сделки не принимают.

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