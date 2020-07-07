Иран экспортирует 80% продуктов в соседние и крупные страны: Джахангири

"Кроме соседних стран, экономические отношения Ирана с Китаем, Индией и Россией очень важные", отметил он на заседании штаба по координации внешних экономических отношений при МИД ИРИ, добавив, что Иран защищает развитие стратегических связей с Китаем.

По его словам, Иран планирует увеличить объем экспорта продуктов до 41 млрд. долларов в следующем иранском 1400 года (21 марта 2021 г. – 20 марта 2022 г.).

"Помимо военной мощи, которая препятствовала сдерживанию врагов, если мы будем эффективно использовать другие возможности страны, такие как транзит, она будет играть эффективную роль в сдерживании действий врагов", заявил он.

Он пояснил, что объем экспорта из Ирана составил 41 млрд. долларов, и 35 млн. тонн продуктов стоимостью 43,7 млрд. долларов были импортированы в страну в прошлом году, несмотря на политику максимального давления США.

Джахангири назвал программу "нефть в обмен на товары" одним из важнейших требований страны.

Он также призвал МИД подготовить почву для активизации потенциала иранской диаспоры в целях развития экономического роста страны.

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