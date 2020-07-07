Комплекс «Маленький мир», расположенный вдоль туристического комплекса «Бам-е Малайер», можно назвать станцией мирового туризма. Это обещает светлое будущее в этой чистой индустрии, которая уже много лет принимает большое количество туристов изнутри и за пределами страны в Малайере.

В настоящее время в развлекательном и туристическом комплексе находится более 10 исторических достопримечательностей, таких как Персеполь, Акрополь, Пизанская башня, Мовзолей Хафеза и Хайяма, Вереский мост, Три пирамиды Египта и Эйфелевой башни.

Мэр Малайера Хоссейн Бабаи, заявил журналистам в понедельник, что комплекс «Маленький мир» является одним из наиболее значительных туристических потенциалов Малайера в провинции и на западе страны.

«В настоящее время заключен контракт на строительство Великой китайской стены, Сада Знаменитых с установкой памятников великих лиц Ирана и мира, Башни Кабуса и водопада с подрядчиком и тремя пирамидами Египта», - отметил он.

По его словам, строительство Трех Пирамид Египта под названием Хеопс, Хафра и Микерин, причем пирамида Хеопс является самой крупной и единственной из сохранившихся еженедельных чудес света.

Бабаи назвал строительство таких исторических достопримечательностей в комплексе привлечением отечественных и иностранных туристов в среднесрочной и долгосрочной перспективе и выразил надежду, что расширение индустрии туризма как одного из стимулирования экономического роста приведет к созданию рабочих мест и расширения экономических возможностей провинции.