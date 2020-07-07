7 июл. 2020 г., 10:05
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Добыча газа в Иране превысила 1 млрд. куб. м в сутки

Добыча газа в Иране превысила 1 млрд. куб. м в сутки

Тегеран, 7 июля, ИРНА – При увеличении добычи газа в первом квартале текущего иранского 1399 года (21 марта – 20 июня) на 2,2%, в Иране мощность добычи природного газа превысила 1 млрд. куб. м в сутки. Об этом заявил директор по координации и надзору за производством Национальной газовой компании Ирана Масуд Зарудиан.

" Газоперерабатывающая мощность в газоперерабатывающих заводах Ирана увеличилась до 1 млрд. 30 млн. куб. м в день", отметил он, говоря о последней ситуации добычи газа в год "Скачка производства".
По его словам, различные продукты, как этан, пропан, бутан, газовые конденсаты и серы производятся в иранских газоперерабатывающих заводах. Стандарт по добыче газа в Иране считается одним из самых строгих в мире.
Зарудиан  также отметил, что количество газоперерабатывающих заводов страны должно увеличится от 18 до 19 в следующем году.
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