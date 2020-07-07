Китай: мы готовы работать с Ираном, чтобы добиться прогресса в практическом сотрудничестве

«Китай и Иран, как традиционные друзья, развивают двусторонние отношения», - сказал он.

Официальный представитель МИД Китая также отреагировал на письмо министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа главе внешнеполитического ведомства ЕС Джозефу Борреллу и координатору МАГАТЭ о несоблюдении европейскими странами обязательств по СВПД. «Ядерная сделка Ирана является важным результатом многосторонней дипломатии, которая была одобрена Советом Безопасности ООН», - отметил он.

«Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является важной опорой запрета режима на разработку ядерного оружия и фактором мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также важной частью международного порядка в соответствии с международным правом», - добавил он.