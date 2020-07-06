6 июл. 2020 г., 23:44
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News Code: 83846791
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Иран призвал ООН сотрудничать для нахождения четырех похищенных иранских дипломатов в Ливане

Иран призвал ООН сотрудничать для нахождения четырех похищенных иранских дипломатов в Ливане

Тегеран, 6 июля, ИРНА - В письме на имя Генерального секретаря ООН постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал создать комитет по установлению фактов для выяснения обстоятельств четырех похищенных иранских дипломатов в Ливане.

С июля 1982 года в Ливане были похищены четверо иранских дипломатов, и их судьба до сих пор неизвестна.

В понедельник Маджид Тахт-Раванчи в письме генеральному секретарю организации, посвященном 30-летию похищения иранских дипломатов, заявил что, согласно имеющимся новостям и информации, эти люди были арестованы вскоре после похищения возле Бейрута на оккупированных территориях и были переданы силам израильского режима, и дальнейшие свидетельства показывают, что они находятся в тюрьмах режима и живы.

Ссылаясь на готовность тогдашнего Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в 2008 году помочь выяснить судьбу этих дипломатов и принятие Ираном этого предложения, посол Ирана отметил тяжелое положение похищенных людей и их семей за последние 38 лет.

Подчеркивая важность человеческого измерения, он также сослался на предложение Ирана Международному комитету Красного Креста (МККК) создать комитет по установлению фактов по этому вопросу и призвал Генерального секретаря ООН поддержать его деятельность.

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