Зариф: будущая администрация США должна нести ответственность за ущерб, нанесенный Ирану

По его словам, оружейное эмбарго против Ирана будет отменено автоматически, для этого не нужна санкция с какой-либо стороны. "Во-первых, европейцам не нужно снимать эмбарго, оно будет снято автоматически. Мы знали, что нельзя доверять кому-либо этот вопрос, поэтому (снятие эмбарго) предполагает автоматические шаги", - сказал Зариф в ходе виртуальной дискуссии в рамках "Средиземноморского диалога" в ответ на просьбу прокомментировать попытки США подтолкнуть Европу не снимать оружейное эмбарго, заканчивающееся осенью этого года.

Глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ни США, ни Европа не могут решать, будет ли снято эмбарго.

Кроме того, Зариф добавил, что ядерную сделку можно спасти. "Я верю в то, что спасти соглашение возможно, если европейцы начнут выполнять то, на что они сами согласились – у них есть обязательства в рамках СВПД, которые они выполнили", - сказал Зариф.

Он подчеркнул, что Тегеран "не почувствовал эффект" от предполагаемого сделкой снятия ограничений против Ирана. "Все европейские компании покинули Иран".