Аракчи призвал не позволять США представить Иран в качестве угрозы безопасности

"Нельзя позволить США представить Иран в качестве угрозы безопасности. Любое действие на международной арене, выставляющее Иран в качестве угрозы, представляет собой игру на поле США", сказал Аракчи.

По его словам, Вашингтон в данный момент снова пытается продвинуть иранское досье в Совбез ООН. "Для этого у них есть несколько путей. Первый - это задействование механизма решения споров в рамках ядерной сделки, потенциальным результатов которого является восстановление международных санкций против Ирана", пояснил дипломат.

"Другим путем является МАГАТЭ, в том числе недавнее требование агентства предоставить доступ к спорным ядерным объектам, что стало результатом утверждений Израиля относительно деятельности там, а также вопрос о продлении оружейного эмбарго против Ирана, которое должно быть снято осенью этого года", уточнил Аракчи.