6 июл. 2020 г., 18:50
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News Code: 83846601
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Посол Ирана предрек смерть СВПД в случае продления оружейного эмбарго

Посол Ирана предрек смерть СВПД в случае продления оружейного эмбарго

Если США продлят оружейное эмбарго против Ирана, то можно констатировать смерть Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали, передает РИА Новости.

"Недавно они (США - ред.) инициировали заседание Совбеза ООН с целью создать предпосылки для продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Если у США это получится, то можно будет констатировать смерть СВПД", - сказал Джалали в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, после такого шага не останется и следа от компромиссов, заложенных в этом плане.

"Мы благодарны позиции России. Она наряду с Китаем выступила против резолюции МАГАТЭ, а в Совбезе ООН ваш представитель (Василий - ред.) Небензя привел красноречивую аналогию современных американских реалий, что США поставили колено на шею Иранской Республики", - отметил посол.

Тегеран считает, что подобная американская политика обречена на провал, подчеркнул дипломат.

Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.

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