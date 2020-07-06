День Независимости США стал днем позора для американских властей

По данным СМИ, 5 июля протестующие у Белого Дома в Вашингтоне сожгли американский флаг после того, как президент США Дональд Трамп выступил с речью по случаю Дня независимости, который заявил, что в Штатах уже победили коммунистов и фашистов, а левые — на очереди.

"Сегодня, более чем когда-либо, мир стал свидетелем того, как стратегическая бдительность иранского народа противостоит жестокому обращению режима США, поскольку американский флаг теперь является символом рабства даже в Соединенных Штатах и среди американцев", сказал Бакери.

"Сжигание американского флага американскими гражданами в День независимости фактически превратило «праздник американского режима» в «траур расизма и рабства» в Соединенных Штатах", отметил он.