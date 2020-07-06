6 июл. 2020 г., 18:34
Journalist ID: 2177
News Code: 83846585
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День Независимости США стал днем позора для американских властей

День Независимости США стал днем позора для американских властей

Тегеран, 6 июля. ИРНА — Сжигание американского флага гражданами Штатов фактически превратило День Независимости в день позора для американских властей, считает замглавы судебной власти и секретарь штаба по правам человека Ирана Али Бакери.

По данным СМИ, 5 июля протестующие у Белого Дома в Вашингтоне сожгли американский флаг после того, как президент США Дональд Трамп выступил с речью по случаю Дня независимости, который заявил, что в Штатах уже победили коммунистов и фашистов, а левые — на очереди.
"Сегодня, более чем когда-либо, мир стал свидетелем того, как стратегическая бдительность иранского народа противостоит жестокому обращению режима США, поскольку американский флаг теперь является символом рабства даже в Соединенных Штатах и среди американцев", сказал Бакери.
"Сжигание американского флага американскими гражданами в День независимости фактически превратило «праздник американского режима» в «траур расизма и рабства» в Соединенных Штатах", отметил он.

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