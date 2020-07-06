Иран будет оснащать истребители ВВС в соответствии с предстоящими угрозами

Генерал Дадрас на церемонии представления транспортного аналога "Ильюшин" назвал приверженность экспертизу двумя летающими крыльями военно-воздушных сил армии, отметив, что строительство аналога "Ильюшин" - большой шаг.
Он напомнил, что иранские эксперты уже получили возможность создать самолеты и реактивный двигатель, добавив, что эти достижения снизят давление односторонних санкций против Ирана.
Заместитель главнокомандующего иранской армией заявил, что все беспилотники армии являются производством иранских экспертов, добавив, что эти самолеты дополняют воздушный флот страны и могут усилить сдерживающую мощь страны.
Тегеран, 6 июля. ИРНА — Мы должны вооружить военных истребителей в соответствии с предстоящими угрозами, потому что возможности и достижения страны сегодня очень ценны. Об этом заявил в понедельник заместитель главнокомандующего армией Ирана бригадный генерал Мухаммад Хоссейн Дадрас.
Генерал Дадрас на церемонии представления транспортного аналога "Ильюшин" назвал приверженность экспертизу двумя летающими крыльями военно-воздушных сил армии, отметив, что строительство аналога "Ильюшин" - большой шаг.
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