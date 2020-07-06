6 июл. 2020 г., 13:34
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News Code: 83846194
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Иран начал экспорт раневых повязок, похожие на человеческую кожу

Иран начал экспорт раневых повязок, похожие на человеческую кожу

Тегеран, 6 июля. ИРНА — Иранская инновационная компания "Таба" разработала раневую повязку, похожую на кожу человека.

Стоимость повязки оценивается в 20 раза ниже, чем иностранных аналогов.
Раневые повязки, похожие на человеческую кожу, разработанные иранскими учеными в настоящее время экспортируются в Малайзию и Грузию.

Некоторые пациенты, такие как люди с диабетом, люди, получившие ожоги или ранения на войне и автомобильных авариях, могут страдать от ран, которые не поддаются лечению с помощью обычных повязок. Лечение таких ран требует специальной повязки.

Ранее раневые повязки, похожие на человеческую кожу импортировались по высоким ценам из таких стран, как США. Из-за односторонних санкций США импорт этих продуктов также был затруднен.

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