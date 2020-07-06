6 июл. 2020 г., 13:34
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Иран не откажется от поддержки палестинского народа: Лидер

Иран не откажется от поддержки палестинского народа: Лидер

Тегеран, 6 июля, ИРНА – Исламская Республика Иран, как и в прошлом, не пожалеет никаких усилий для поддержки угнетенного палестинского народа, защиты их прав и предотвращения зла фальшивого сионистского режима на основе религиозной и человеческой обязанности. Об этом заявил верховный Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи.

«Я благодарю Бога Всемогущего за борьбу и противостояние Движения сопротивления Палестины заговорам Соединенных Штатов и сионистского режима», написал Лидер в ответ на послание главы политического бюро ХАМАС Исмаила Ханию о недавних событиях в Палестине.
Аятолла Хаменеи также отметил, что акты Движения сопротивления Палестины привели к неудаче и слабости США и сионистского режима.
Лидер добавил, что враги, потерпевшие поражения на поле битвы, следуют за своей агрессивной стратегией и нарушением прав палестинцев путем экономического давления, осады Газы, интриги переговоров и мирового плана.
«Безусловно, сохранение осознания и единства народа и политических групп Палестины сыграет главную роль в нейтрализации зловещих планов врага», отметил Лидер.
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