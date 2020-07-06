Иран запретил экспорт масок

"Министерство промышленности приняло решение о введении временного запрета на экспорт из Ирана защитных масок", сказал Голпур, отметив, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что власти Ирана с воскресенья ввели обязательное ношение масок в общественных местах и учреждениях.

Напомним, что в воскресенье в Иране зафиксирован новый рекорд по жертвам коронавируса с начала пандемии, за сутки скончались 163 человека.

Прежний антирекорд был установлен 29 июня — тогда скончались 162 человека.

По последним данным на 5 июля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 240 438, летальных исходов — на 11571, зафиксированы 201330 случаев выздоровления, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.