В Иране находятся 10% объектов культурного наследия мира

Говоря на церемонии представления плаката для музыкальной программы Ирана и Австрии, Хоссейни заявил, что Иран должен поделиться своими культурными и искусственными наследиями с миром.

«Музыкальная программа Ирана и Австрии подготовит почву для долгосрочного сотрудничества двух стран в культурных областях», добавил он.

Он также выразил надежду на дальнейшие взаимодействия с Австрией в сферах культуры и искусства, указав на недавний визит замминистра культуры Австрии в Иран.

Виртуальный тур по культурному центру «Ниаваран» и плакат для музыкальной программы Ирана и Австрии открылись в воскресенье вечером в присутствии замминистра культуры Ирана.

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