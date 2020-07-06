6 июл. 2020 г., 12:04
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В Иране находятся 10% объектов культурного наследия мира

В Иране находятся 10% объектов культурного наследия мира

Тегеран, 6 июля, ИРНА – 1% земель мира принадлежит Ирану, но 10% объектов культурного и искусственного всемирного наследия находятся в этой стране. Об этом заявил замминистра культуры и исламской ориентации Мохаммад Моджтаба Хоссейни.

Говоря на церемонии представления плаката для музыкальной программы Ирана и Австрии, Хоссейни заявил, что Иран должен поделиться своими культурными и искусственными наследиями с миром.
«Музыкальная программа Ирана и Австрии подготовит почву для долгосрочного сотрудничества двух стран в культурных областях», добавил он.
Он также выразил надежду на дальнейшие взаимодействия с Австрией в сферах культуры и искусства, указав на недавний визит замминистра культуры Австрии в Иран.
Виртуальный тур по культурному центру «Ниаваран» и плакат для музыкальной программы Ирана и Австрии открылись в воскресенье вечером в присутствии замминистра культуры Ирана.
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