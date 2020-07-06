6 июл. 2020 г., 10:02
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News Code: 83845747
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Иран построит более крупную и современную установку на месте поврежденного комплекса

Иран построит более крупную и современную установку на месте поврежденного комплекса

Тегеран, 6 июля. ИРНА — Принято решение о реконструкции поврежденного комплекса на ядерном объекте в Натанзе, навес станет больше и там появится более продвинутое оборудование, заявил в интервью ИРНА официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Решение о реконструкции навес доведено до сведения соответствующих органов. Он станет больше и там появится более продвинутое оборудование", заявил Камальванди, комментируя происшествие на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе.

По его словам, в помещении находилось измерительное оборудование, и частично оно было уничижено или повреждено.

Напомним, что инцидент на ядерном объекте в Натанзе произошел в четверг. Камальванди заявил, что в результате был поврежден один из строящихся навесов, а сам инцидент прошел без жертв, утечки радиоактивных материалов не было.

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