Иран построит более крупную и современную установку на месте поврежденного комплекса

"Решение о реконструкции навес доведено до сведения соответствующих органов. Он станет больше и там появится более продвинутое оборудование", заявил Камальванди, комментируя происшествие на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе.

По его словам, в помещении находилось измерительное оборудование, и частично оно было уничижено или повреждено.

Напомним, что инцидент на ядерном объекте в Натанзе произошел в четверг. Камальванди заявил, что в результате был поврежден один из строящихся навесов, а сам инцидент прошел без жертв, утечки радиоактивных материалов не было.