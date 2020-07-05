Более 90% электрооборудования Ирана производится в стране

«В настоящее время у нас есть хорошие возможности в области силовых выключателей, систем управления и SCADA, сектора производства кабелей, и мы являемся свидетелями эффективной деятельности среди производителей в этой области», - сказал он.

«В некоторых случаях, даже если у нас нет аналога оборудования в стране, электроэнергетическая компания поддерживает строительство прототипа и даже прекратила импорт некоторых товаров в этой области, чтобы предотвратить отток валюты», - отметил он.

«В прошлом году 150 МВт было создано для сокращения энергопотребления, мы готовы максимально использовать внутренней возможности и передавать технические знания дня, а также поддерживать экспорт электротехнических услуг в другие страны», - добавил он.