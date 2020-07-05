5 июл. 2020 г., 20:01
Journalist ID: 2388
News Code: 83845417
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Производить более четверти электроэнергии в Иране без использования ископаемого топлива

Производить более четверти электроэнергии в Иране без использования ископаемого топлива

Тегеран, 5 июля, ИРНА - В прошлом году благодаря усилиям правительства более четверти электроэнергии в стране было произведено без использования ископаемого топлива.

Более 25 процентов выработки электроэнергии на электростанциях страны было произведено в 2019 году паровой секцией блоков комбинированного цикла, гидроэлектростанций, атомных и новых электростанций без использования топлива или дополнительного ископаемого топлива.

Из 312 658 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, произведенной в прошлом году, 79 459 миллиардов киловатт-часов были без ископаемого топлива или дополнительного топлива, т.е. 25,4 процента.

Таким образом, ежегодно будет экономиться 12 миллиардов кубометров газа, а эффективность тепловых электростанций страны достигнет более 42%. Это также предотвратит выброс около 43 миллионов тонн парниковых газов в год.

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