5 июл. 2020 г., 19:53
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News Code: 83845412
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Динамичная дипломатия Зарифа, на этот раз в форме «Средиземноморского диалога»

Динамичная дипломатия Зарифа, на этот раз в форме «Средиземноморского диалога»

Тегеран, 5 июля, ИРНА - Виртуальная встреча по Средиземноморскому диалогу (MED2020) состоится завтра, в понедельник, при содействии Итальянского института внешнеполитических исследований в сотрудничестве с министерством иностранных дел и глава дипломатии Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступит с речью там.

Зариф проведет переговоры с директором Итальянского института международных политических исследований Паоло Магри.

Хотя встреча будет посвящена коронавирусу и его проблемам в регионе MENA (Западная Азия и Северная Африка) под лозунгом «Один вызов, совместная стратегия», министр иностранных дел Исламской Республики Иран, похоже, будет рассматривать аспекты этой проблемы и будет изучать проблемы, которые некоторые мировые державы создали перед лицом глобализации с началом этой смертельной болезни, включая санкции США, которые заблокировали доступ иранской нации к медицинскому оборудованию.

Ожидается, что Зариф вновь выступит с критикой подхода США к максимальному давлению и антииранском санкциям и деструктивной политике администрации Трампа в различных областях в своей речи на виртуальной встрече по Средиземноморскому диалогу.

Этот саммит, начатый в 2015 году, быстро стал глобальным центром дискуссий ведущих лидеров правительств, корпораций, общественных объединений, средств массовой информации и средиземноморских университетов.

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