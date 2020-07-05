5 июл. 2020 г., 14:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83845089
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В Иране за сутки умерли 163 пациента с коронавирусом

В Иране за сутки умерли 163 пациента с коронавирусом

Тегеран, 5 июля, ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 240438, летальных исходов — на 11571, зафиксированы 201330 случаев выздоровления. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2560 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 240438 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 163 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умер уже 11571 человек.

По словам Лари, зафиксированы 198 949 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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