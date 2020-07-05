5 июл. 2020 г., 13:54
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Объем ненефтяного экспорта Ирана достигнет 41 млрд. долларов в этом году

Объем ненефтяного экспорта Ирана достигнет 41 млрд. долларов в этом году

Тегеран, 5 июля, ИРНА – Несмотря на распространение коронавируса и односторонние санкции в отношении Ирана, и.о. министра промышленности, рудников и торговли Хоссейн Моддарес Хиябани сообщил, что объем ненефтяного экспорта Ирана достигнет 41 млрд. долларов в иранском 1399 году (21 марта 2020 г. – 20 марта 2021 г.).

Выступая на утреннем заседании парламента, он в воскресенье отметил, что 60% ненефтяной продукции экспортируется в 15 соседних стран.
По его словам, в этом году объем импорта продукции сократится до 3,2 млрд. долларов в Иран. Он также заявил о 13 тыс. незавершенных проектов в стране, которые имеют физический прогресс на 60%. Моддарес Хиябани добавил, что еженедельно откроются 200 от таких проектов в рамках кампании "Производство и продолжение надежды".
Он назвал объем инвестиции в эти проекты 170 тыс. тумана. Благодаря таким проектам, 50 тыс. человек напрямую могут работать, и более 500 тыс. человек – косвенно.
И.о. министра промышленности, рудников и торговли Ирана также сообщил о возобновлении 80% торговых границ и 75% пограничных рынков страны.
Он сказал, что объем экспорта из Ирана в Афганистан в апреле текущего года удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Моддарес Хиябани отметил, что несмотря на санкции Иран в прошлом иранском году экспортировал 135 млн. тонн продукции стоимостью 41.3 млрд. долларов в 100 стран мира, и побил рекорд.
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