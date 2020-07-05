Рухани: заговор врагов с целью уничтожения экономики Ирана не сработает

Выступая на заседании правительственного экономического штаба в воскресенье, Хасан Рухани сказал: «все мы достигнем важной цели ненефтяной экономики, и победа на этом пути требует единства, сплоченности и поддержки всех групп».

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную экономической войной врагами за последние два года, давние чаяния народа и элиты на достижение ненефтяной экономики идет дальше вперёд и экономика страны преуспевает в производственном и экспортном секторах», - сказал он.

«С одной стороны, они создали проблему для нашего экспорта нефти и всеми силами препятствуют передаче наших активов в страну. С другой стороны, они показывают, что политика экономики, свободной от нефти, не была успешной, и что экономика Ирана терпит неудачу под введенными санкциями, и ее признаки являются не основными показателями, а лишь колебаниями цен на некоторые товары и обменные курсы», - добавил он.

«В последние месяцы границы были закрыты из-за вспышки коронавируса, но народ Ирана уверен, что с возобновлением торговли экспортные и импортные рынки вернутся в нормальное состояние в ближайшие месяцы. Мы добьемся стабильности в экономике и на валютном рынке», - заключил он.