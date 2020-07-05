Зариф: цель США - показать Иран неэффективным

Зариф в воскресенье в иранском парламенте заявил, что Соединенные Штаты работают над достижением своих целей. Их политика преследует давление на друзей Исламской Республики Иран и направлена ​​на интересы Ирана в регионе.

«Стратегия США после создания безлопастной атмосферы против Ирана - это консенсус в отношении Ирана, и за последние два с половиной года были проведены четыре специальные сессии Совета Безопасности для оказания давления на Иран, и на всех этих заседаниях Соединенные Штаты были изолированы. Потому что на всех этих заседаниях члены Совета Безопасности подчеркивали, что Соединенные Штаты проводят неправильную политику», - сказал он.

«Соединенные Штаты пытаются навязать стране условия посредством войны и экономического терроризма. Действия США являются насильственными экономическими мерами и экономическим терроризмом», - добавил он.

Что касается всеобъемлющего 25-летнего плана сотрудничества между Ираном и Китаем, Зариф сказал, что не было никакого секрета о сделке и что она будет официально объявлена, когда будет достигнуто соглашение.

«Сегодня у нас самые лучшие отношения с Турцией, Россией, Афганистаном, Азербайджаном, Ираком, Пакистаном и некоторыми нашими южными соседями, которые хотели хороших отношений с Ираном», - заключил Зариф.

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