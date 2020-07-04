Зариф: Тегеран шесть раз пытался запустить механизм разрешения споров по СВПД

"Не верьте ажиотажу. Иран запускал механизм по урегулированию споров в рамках ядерной сделки шесть раз", написал в субботу Зариф в своем Twitter.

По его словам, это происходило в связи с нарушениями положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке со стороны США и евротройки (Великобритания, Германия, Франция).

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил представителю ЕС по внешней политике и координатору СВПД Жозепу Боррелю письмо, перечислив все моменты несоблюдения Евротройкой (Францией, Германией и Великобританией) условий ядерной сделки.

"Вчера министр иностранных дел в письме высокому представителю ЕС по внешней политике и координатору СВПД еще раз перечислил случаи несоблюдения европейскими странами (ядерной сделки), направив (письмо) с целью их решения в совместную комиссию согласно параграфу 36 СВПД", сообщил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.