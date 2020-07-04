4 июл. 2020 г., 20:16
Journalist ID: 2177
News Code: 83844172
0 Persons

Сегодня отмечается 38-я годовщина со дня исчезновения иранских дипломатов в Ливане

Сегодня отмечается 38-я годовщина со дня исчезновения иранских дипломатов в Ливане

4 июля. ИРНА — Уже прошло 38 лет со дня исчезновения четверо иранских дипломатов, похищенных на блокпосте Барбаре на севере Ливана в 1982 году.

4 июля 1982 года поверенный в делах Исламской Республики в Ливане Мохсен Мусави, военный атташе Ахмад Мотаваселиан, водитель Таги Растергар-Могаддам и корреспондент агентства ИРНА Казем Ахаван были похищены на блокпосте Барбаре на севере Ливана.

Ранее 3 июля, внешнеполитическое ведомства Ирана в заявлении по случаю 38-й годовщины исчезновения иранских дипломатов, заявило, что факты свидетельствуют о том, что похищенные в Ливане четверо иранских дипломатов были переданы оккупационным силам сионистского режима и впоследствии переведены на оккупированные территории, и в настоящее время содержатся в израильской тюрьме.

"При этом, учитывая оккупацию Ливана в то время сионистским режимом, которая была осуществлена при полной поддержке США, Исламская Республика Иран считает, что вся политическая и юридическая ответственность за исчезновение иранских дипломатов лежит на сионистском режиме и его сторонниках и рассматривает этот акт, как акт терроризма", говорится в заявлении.

Your Comment

You are replying to: .
9 + 8 =