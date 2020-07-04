Спортсмен из Ирана завоевал золото на онлайн-турнира по тхэквондо

Соревнования прошли с 28-го июня по 4-е июля. Спортсмены демонстрировали приёмы в бесконтактном разделе тхэквондо – пхумсе. Они записывали видео со своим выступлением и отсылали в оргкомитет соревнований.

Онлайн-турнир прошел с участием спортсменов из 9 стран. Салмани-фарду удалось занять первое место, обыграв своих сильных соперников из Казахстана, Узбекистана и Германии.