4 июл. 2020 г., 19:28
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News Code: 83844144
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Спортсмен из Ирана завоевал золото на онлайн-турнира по тхэквондо

Спортсмен из Ирана завоевал золото на онлайн-турнира по тхэквондо

Тегеран, 4 июля. ИРНА — На первом международном онлайн-турнире по тхэквондо иранский тхэквондист Амир Реза Салмани-Фард стал золотым призёром.

Соревнования прошли с 28-го июня по 4-е июля. Спортсмены демонстрировали приёмы в бесконтактном разделе тхэквондо – пхумсе. Они записывали видео со  своим выступлением и отсылали в оргкомитет соревнований.
Онлайн-турнир прошел с участием спортсменов из 9 стран. Салмани-фарду удалось занять первое место, обыграв своих сильных соперников из Казахстана, Узбекистана и Германии.

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