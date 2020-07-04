Иранские фильмы покажут на фестивалях в США и Болгарии

Короткометражная картина «Королевство» режиссера Фарнуша Абеди будет представлена на 17-м международном кинофестивале IN THE PALACE в Болгарии.

IN THE PALACE - это признанный международный фестиваль, посвященный короткометражным фильмам, новым медиа и цифровому искусству продолжительностью до 27 минут. Кинофестиваль пройдет с 15-ого по 22-е сентября в прекрасном приморском городе Бургас.

Кроме того, короткометражный фильм «Импровизация» иранского режиссера Рамина Масумяна будет представлен на Фестиваль латиноамериканских короткометражных фильмов.

Международный фестиваль пройдет 24 июля в онлайн-формате.