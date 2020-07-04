"Иран произвел рыбной продукции 1, 280 млн тонн за 1398 год. 41% этого объема пришлось на продукцию аквакультуры, 59% – на продукцию рыболовства", сказал Хун-мирзаи, добавив, что Иран занимает первое место в западной части Индийского океана по объему морского рыболовства.

"В 2018 году производство рыбы в мире достигло пикового объема 212 млн тонн; 54% этого объема пришлось на продукцию аквакультуры, 46% – на продукцию рыболовства", добавил он, отметив, что Иран занимает 23-е место в мире по объему производства рыбной продукции, 25-е место — по объему рыболовства, а 18-е место — по объему производства аквакультуры.

По его словам, потребление рыбы и морепродуктов в Иране составляет 13 кг на человека в год.