Шамхани: убийство Сулеймани — лучший подарок террористам

"Ненависть США и сионистского режима к Касему Сулеймани и командующему «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мохандесу связано с их незаменимой ролью в борьбе с терроризмом в регионе и позором американского антитеррористического шоу", сказал Шамхани.

"Мир должен быть благодарен усилиям этих двух командиров в настоящей борьбе с терроризмом, потому что их разумное командование и искренние усилия предотвратили распространение такфирических террористов по всему миру", добавил он.

Генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.