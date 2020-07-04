4 июл. 2020 г., 15:13
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News Code: 83843879
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16-е заседание Российско-Иранской Межправительственной комиссии пройдет в сентябре

16-е заседание Российско-Иранской Межправительственной комиссии пройдет в сентябре

Москва, 4 июля. ИРНА — Посол Ирана в Москве Казем Джалали провел встречу с заместителем Министра энергетики Российской Федерации Анатолием Тихоновым, говорится в сообщении на сайте иранской дипмиссии.

"Стороны обсудили подготовку к 16-му заседанию Российско-Иранской Межправительственной комиссии, а также обозначили основные направления двусторонних торгово-экономических отношений",
Кроме того, собеседники обсудили создание рабочих групп по реализации проектов в сфере энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и других отраслей
По итогам переговоров, принято решение, что 16-е заседание Российско-Иранской Межправительственной комиссии состоится в сентябре 2020 года.

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